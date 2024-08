Vida Urbana Ministério Público define calendário para escolha de procurador-geral de Justiça do biênio 2025/2026 As inscrições dos candidatos para o cargo começam no dia 12 de agosto e vão até o dia 15

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) definiu o processo eleitoral para elaboração da lista tríplice destinada à escolha do procurador-geral de Justiça para o biênio 2025/2026. O processo começa nesta quarta-feira (7). A eleição tem como votantes os procuradores e promotores de Justiça ativos na carreira do Ministério Público. O voto é exercido de for...