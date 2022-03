Vida Urbana Ministério Público de São Paulo denuncia pastor por estelionato Um empresário diz ter realizado uma sequência de depósitos financeiros na conta do religioso, que o teria atraído com a conversa de obter lucros em ações

O pastor Osório José Lopes Junior, 42, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelo crime de estelionato. Um empresário diz ter realizado uma sequência de depósitos financeiros na conta do religioso, que o teria atraído com a conversa de obter lucros em ações. A Justiça ainda não se manifestou se aceita ou não a denúncia. Questionada, a defesa do pas...