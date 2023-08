Quatro anos após ter sido barrado pelo parlamento tocantinense o pagamento em dinheiro de licença-prêmio retroativa a promotores e procuradores do Ministério Público do Tocantins está prestes a se concretizar, segundo processo administrativo engendrado pela Procuradoria-Geral de Justiça, chefiado pelo promotor Luciano Casaroti.

A medida tem como base a lei complementar 141, de novembro do ano passado, que mudou a lei de 2008, que regula o Ministério Público e aplicou no órgão estadual o pagamento da licença já existente no Ministério Público da União.

Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6238, de 28 de dezembro de 2022, a lei, contudo, não autoriza o pagamento de licenças retroativas e afirma que o gozo da licença não poderá ser convertido em dinheiro, exceto se houver "interesse" da administração pública e "disponibilidade orçamentária.” Com base nesta ressalva, a Procuradoria-Geral de Justiça defende o pagamento.

"A conversão da licença-prêmio em pecúnia é expressamente autorizada pela Lei Complementar n. 51/2008 quando existir interesse público e disponibilidade financeira e orçamentária", diz o órgão, em nota enviada ao JTo.

A procuradoria defende o pagamento retroativo ao afirmar que a licença-prêmio está prevista desde 2008. Conforme comunicado aos membros, a Procuradoria-Geral de Justiça vai converter em dinheiro, em caráter indenizatório (sem incidência de impostos), "15 dias de licença-prêmio, integralizada e não gozada" para cada membro que tiver feito o pedido até as 23h de, ontem, 7 de agosto de 2023, por meio do sistema interno do Ministério Público.

O retroativo a ser pago é até 2016, pois se refere ao "quinquênio compreendido entre as datas de 22 de junho de 2023 a 30 de dezembro de 2021 e 27 de maio de 2020 a 18 de novembro de 2016", conforme comunicado da cúpula ministerial aos membros do Ministério Público do Tocantins, no dia 4 deste mês, no Ofício Circular nº 008/CHEF/GAB, assinado pelo promotor Abel Leal, chefe de gabinete de Luciano Casaroti.

"Referida indenização tem espeque na disponibilidade orçamentária e financeira, consoante documentos que instruem os autos do processo n. 19.30.1040.0000612/2023-18, bem como se mostra conveniente e oportuna à Administração", defende o ofício.

De acordo com a nota da Procuradoria-Geral de Justiça, o pagamento em pecúnia das licenças não usufruídas "observa a necessidade dos serviços" no Ministério Público. Para o órgão, o pagamento do retroativo até 2016 "tem como objetivos a manutenção da força de trabalho e a prestação de serviços de qualidade à sociedade".

O órgão defende que há "estudos de viabilidade financeiro-orçamentária", mas não forneceu informações do impacto financeiro da medida.

Em 2019, quando o colégio de procuradores aprovou o direito de tirar três meses de licença prêmio a cada cinco anos trabalhados e a conversão do pagamento em dinheiro, para ativos e aposentados, o benefício retroagiria a 15 anos e tinha impacto do retroativo estimado e, R$ 8,7 milhões, segundo estimativa do próprio órgão.

"Acrescentamos que a possibilidade da conversão da licença em pecúnia é reconhecida pelos órgãos de controle e praticada no Ministério Público da União e em outras unidades e ramos do Ministério Público brasileiro.

Além disso, o pagamento desta conversão observa entendimento dos tribunais superiores", defende o procurador-geral, em nota.

Possível improbidade

O JTo também questionou se a Procuradoria-Geral de Justiça entende que a conversão configura improbidade administrativa, mas o órgão entende diferente. "Não há que se falar em ato de improbidade, tendo em vista que a conversão em pecúnia, conforme mencionado, observa a previsão legal e ainda as diretrizes dos órgãos de controle acerca do tema".