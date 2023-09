Com base em relatório de uma vistoria do Caoma do meio ambiente (Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente) no sistema de distribuição de água aos moradores de Colinas do Tocantins, o Ministério Público afirma ter encontrado contaminação na água distribuída ao município, no noroeste do Estado, entre outras diversas irregularidades constatadas.

A vistoria no sistema ocorreu em outubro de 2022, com a presença de um funcionário da concessionária, BRK, encarregado de operações de água e esgoto, e incluiu coleta de amostra de água. A íntegra do relatório está no final da matéria.

Segundo o órgão, o relatório "fornece evidências de irregularidades e risco de poluição hídrica" na infraestrutura do sistema e má qualidade da água, o que levou o promotor Matheus Eurico Borges Carneiro a ajuizar uma ação judicial nesta quarta-feira, 20.

O sistema local possui 15 poços tubulares profundos (PTPs) e mais 4 Unidade de Tratamento Simplificado (UTS). Nas quatro, segundo o Ministério Público houve a detecção de problemas.

Na UTS 1 havia radioatividade fora dos parâmetros de alumínio, fluoreto e pH entre 2018 a 2022. Na UTS 2, pH permaneceu abaixo do recomendado pelas normas. Na UTS 3, parâmetros pH e fluoreto fora do padrão em 2018 e em 2022. Na UTS 4 pH fora do padrão em 2018, 2019 e 2022. Em 2021, a unidade teve o parâmetro fluoreto detectado fora do permitido.

Sobre os 15 poços, o órgão lista, na ação, irregularidades ao longo dos últimos quatro anos nos parâmetros permitidos para nitrato, alumínio, manganês, ferro, além de Escherichia coli e Enterococos, todos em desconformidade. Laudo para o poço tubular 002, por exemplo, apontava o parâmetro Nitrato variou de 3,86 (2018) para 12,095 miligramas por litro (2022), acima do permitido por resoluções do Conama, que é de 10 mg/L.

A promotoria aponta ainda falta de manutenção nas áreas, como a ausência de capina e roçagem da vegetação, além de cercas danificadas, lixo espalhado dentro e fora das áreas, placas de identificação apagadas e até a existência de um poço tubular profundo abandonado e aberto.

"Foram identificadas inconformidades nos parâmetros de qualidade da água tratada, incluindo problemas com alumínio, fluoreto, pH e radioatividade, em várias UTS. Além disso, os poços tubulares profundos também apresentaram não conformidades em diversos parâmetros, como alumínio, manganês, nitrato, ferro, Escherichia coli e Enterococos, em diferentes anos de análise", afirma o promotor, na ação.

Durante a vistoria, conforme a ação ministerial, a empresa chegou a fornecer documentação ao Ministério Público reconhecendo a “concentração da substância química atividade alfa total (radioatividade) no 1º semestre de 2020, especificamente na Unidade de Tratamento Simplificado 11 (UTS 11)”.

Ainda segundo a promotoria, apesar do ocorrido, a concessionária afirmou que “todos os demais resultados de análises laboratoriais obtidos do parâmetro atividade alfa total encontram-se dentro do Valor Máximo Permitido – VMP”. Análises posteriores à ocorrência “afastaram a possibilidade da presença de substâncias radioativas na água fornecida à população”, afirmou a concessionária ao órgão.

A promotoria pede uma decisão liminar da Justiça para obrigar a concessionária a descontaminação do sistema de receptores de efluentes dentro do prazo de 60 dias.

O órgão cita também o Naturatins, para o qual o promotor pede que a Justiça determine ao instituto o monitoramento ambiental e a fiscalização do sistema de abastecimento de água de Colinas, dentro de 75 dias.

De acordo com o promotor, o órgão deve exigir o cumprimento das condições fixadas na Licença de Operação e Outorga da concessionária. Além de promover esta fiscalização, o promotor pede que a Justiça determine ao Naturatins, que promova a análise dos laudos de análises de água para emissão de parecer técnico.

O JTO acionou a BRK e aguarda manifestação.