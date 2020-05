O Ministério Público do Tocantins (MPT) divulgou que a 19ª Promotoria de Justiça da Capital na terça-feira, 26, um procedimento administrativo para averiguar apurar se a compra de 590 camas automatizadas com colchões para uso hospitalar pelo governo estadual está regular.

Como o Jornal do Tocantins mostrou em reportagem, o valor total é de R$ 13.334.000,00. Segundo a reportagem, o código da fonte do recurso empenhado para o pagamento é “2491002823” e descrição “Incremento temporário Covid-19”. A fonte "249" é de dinheiro federal, envolve recursos destinados pelo Ministério da Saúde (MS) para investimento de ações e serviços públicos de saúde.

Segundo o MPTO, o promotor de Justiça Thiago Ribeiro Vilela, autor do procedimento, justifica a abertura pela necessidade "de empreender diligência junto à Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins para verificar a real carência do produto, a finalidade, os valores e a destinação das camas antigas a fim de fiscalizar a contratação".

O promotor pediu informações e dados ao governo sobre aumento da capacidade de atendimento por meio de equipamentos como leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva.