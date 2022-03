Vida Urbana Ministério Público aciona Estado na Justiça em busca de atendimento de saúde para morador de rua Ação do promotor Adriano Zizza aponta que o segundo maior hospital do Estado está sem Furosemida, medicamento usado para conter hipertensão

O promotor de Justiça Adriano Zizza Romero entrou com uma ação civil pública neste sábado, 26, contra o Estado do Tocantins porque um morador de rua de Colinas, de 68 anos, passou mal, mas não conseguiu atendimento no Hospital Regional de Araguaína (HRA). O morador de rua de Colinas é deficiente físico e auditivo, não fala e tem problemas mentais, além de doença...