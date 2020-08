O Ministério Público do Tocantins (MPTO) divulgou que o promotor de Justiça Regional Ambiental do Alto e Médio Araguaia, Francisco Brandes Júnior, emitiu parecer contrário ao pedido da Associação de Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) para prorrogação genérica de captação de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, após o dia 15 de agosto. A data limite é o início da suspensão determinada pela Justiça para captação de água dos rios da bacia.

Segundo o órgão, o promotor afirma haver estranheza no pedido genérico da Aproest, considerando que a maior parte dos produtores rurais da região já programaram o seu plantio para atender às exigências judiciais e o marco temporal de 15 de agosto.

Brandes Júnior "requisitou a quebra do sigilo de dados das contas e dos medidores de energia das bombas dos produtores rurais cadastrados junto à concessionária de energia elétrica, nos anos de 2018, 2019 e 2020, nos meses de julho, agosto e setembro", segundo o comunicado do órgão. O objetivo é apurar responsabilidades pelos possíveis danos ambientais causados pelo não cumprimento das decisões judiciais, normas e legislações ambientais vigentes.