Vida Urbana Ministério faz evento com estados do Norte e apresenta aplicativo de integração de dados Segundo o Ministério, ação contará com a participação dos representantes das forças de segurança pública dos estados

Começa nesta terça-feira, 27, a primeira edição da Senasp Itinerante com o objetivo de ampliar a interlocução entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e os estados da Região Norte do Tocantins. O evento acontece durante três dias em Rio Branco (AC) com a participação do secretário Nacional de Segurança Pública, Renato Paim. O Tocantins é um dos pa...