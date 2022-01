Vida Urbana Ministério da Saúde rejeita recomendação contra “kit covid” A decisão foi publicada na quinta-feira (20) no Diário Oficial da União

O Ministério da Saúde rejeitou a recomendação contra o uso do chamado “kit covid” para pacientes com coronavírus. Esses tratamentos não têm estudos conclusivos de eficácia contra a doença, mas são defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) mesmo no terceiro ano da pandemia. A decisão foi publicada na quinta-feira (20) no Diário Oficial da União. As portarias que re...