Vida Urbana Ministério da Saúde orienta Estados a ampliarem intervalo entre doses da vacina da Pfizer O aumento do tempo entre as doses, de acordo com o órgão, “poderá trazer ganhos significativos do pontos de vista da saúde pública”

O Ministério da Saúde recomendou aos Estados que o intervalo entre as duas doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer seja de 12 semanas. A bula do imunizante, no entanto, prevê espaçamento de 21 dias. A Coordenação-geral do PNI (Programa Nacional de Imunização) divulgou orientações técnicas sobre a campanha de vacinação. O aumento do tempo entre as dos...