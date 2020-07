A Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), órgão do Ministério da Saúde, confirmou 334 indígenas contaminados em boletim divulgado pelo Distrito Sanitário Especial Indígenas Tocantins.

A maior presença confirmada do coronavírus é com o povo Javaé, da Ilha do Bananal, na região de Formoso do Araguaia, com 262 até o domingo, e cinco mortes, entre 322 notificações.

O segundo povo com dados críticos é o Xerente, da região de Tocantínia. Sáo 63 casos confirmados, com três mortes, entre 135 notificados para Covid-19 e 68 descartados.

Etnia Karajá

A doença também alcançou o povo Karajá, que habita a Ilha do Bananal na margem do Rio Araguaia. Os habitantes dessa etnia são atendidos pelo DSEI Araguaia, que tem sede em São Félix do Araguaia e não aparecem na contagem do DSEI Tocantins.

Até o domingo eram 14 casos confirmados entre os Karajá, 8 deles na Aldeia Macaúba e 5 casos na Aldeia Santa Isabel.

Um dos casos com sintomas graves estava internado São Félix do Araguaia e enfrentava dificuldade para ser referenciado para Cuiabá, por ser habitante do Tocantins.