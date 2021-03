Vida Urbana Ministério da Saúde inclui pessoas com HIV em grupo prioritário de vacinação contra a Covid Soropositivos de 18 a 59 anos entram na fila para receber imunização; previsão anterior para esse público era mais restrita

O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que passa a incluir, entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19, todas as pessoas que vivem com HIV entre 18 e 59 anos. Desde janeiro, parte desse grupo já estava incluído na previsão de vacinação de pessoas com comorbidades, mas havia a exigência de testes de con...