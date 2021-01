Vida Urbana Ministério da Saúde enviará 80 cilindros de oxigênio para Manaus Carregamento partirá neste sábado (16) do aeroporto de Campinas (SP)

O Ministério da Saúde informou que um avião vai transportar, neste sábado (16), 80 cilindros com oxigênio hospitalar para Manaus. A carga ajudará a abastecer e reforçar com o gás as unidades de saúde da região amazonense, que vive um colapso por causa da pandemia de covid-19. O transporte será feito pela mesma aeronave que buscará, ainda sem data definida, dois m...