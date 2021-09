Vida Urbana Ministério da Saúde envia mais 17.750 doses da AstraZeneca ao Tocantins Imunizantes chegam ao Estado na noite desta segunda-feira, 20

Na noite desta segunda-feira, 20, o Tocantins recebe 17.750 doses de vacina contra a Covid-19. São doses do imunizante AstraZeneca, que serão utilizadas para aplicação de segunda dose. De acordo com o Governo do Estado, atualmente, 28,11% da população tocantinense está totalmente imunizada, seja com duas doses ou dose única. No total, já foram re...