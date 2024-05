Vida Urbana Ministério da Saúde entrega mais de 40 carros para ações de indígena em Palmas Veículos entregues pela Secretaria de Saúde Indígena serão distribuídos em seis polos do estado do Tocantins

Neste sábado (18) foram entregues 47 veículos 0 km para compor a frota da rede de saúde indígena, no estado do Tocantins. A cerimônia aconteceu nesta manhã, por volta das 9h, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. Conforme o responsável pelo polo indígena do Formoso do Araguaia, Yuri Viana, os veículos entregues pela Secret...