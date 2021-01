Vida Urbana Ministério da Saúde dá informações erradas sobre máscaras e transmissão de Covid-19 Canais dizem que pessoas saudáveis não devem usar máscara e que doença não se transmite pelo ar

Canais oficiais do Ministério da Saúde voltados a esclarecer a população sobre a melhor maneira de prevenir a Covid-19 exibem informações desatualizadas e erradas sobre a doença. Uma delas se dá no aplicativo Coronavírus SUS, plataforma oficial do Ministério da Saúde cuja principal função é rastrear e alertar possíveis exposições ao vírus. Na seção “dica...