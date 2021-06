Vida Urbana Ministério da Saúde autoriza repasse de R$ 960 mil para custos de UTIs covid em hospitais particular São 20 leitos contratadas em três hospitais particulares pela Saúde de Palmas; o montante para pagar parte do valor da diária de cada unidades e o restante continua sendo pago com recursos próprios

Com o objetivo auxiliar no valor da diária de cada Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusiva para pacientes com Covid-19, a Prefeitura de Palmas receberá o repasse de R$ 960 mil do Ministério da Saúde (MS). O valor foi autorizado pelo Governo Federal nesta quinta-feira, 24, por meio da Portaria nº 1.341. Esse recurso será para a manutenção de 20 leitos de UTI credenciados e...