Ministério da Saúde anuncia criação de banco nacional de genoma de brasileiros Governo pretende investir R$ 600 milhões no projeto nos primeiros quatro anos; inspiração é programa britânico

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (14) um programa de medicina de precisão, cujo objetivo é criar um banco de dados nacional com 100 mil genomas de brasileiros para tentar antecipar o diagnóstico de doenças. O programa Genomas Brasil (Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão) foi lançado em evento no Palácio do Planalto, com a presença do pre...