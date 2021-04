Vida Urbana Ministério da Educação divulga nesta sexta-feira o resultado do Sisu 2021 Consulta pode ser feita na página do Sisu na internet e a matrícula será de 19 a 23 de abril

O Ministério da Educação (MEC) divulga hoje (16) o resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2021. A consulta pode ser feita na página do Sisu na internet. A matrícula será de 19 a 23 de abril, em dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino. O proces...