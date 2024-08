Vida Urbana 'Minha Voz é Resistência': apresenta show de empoderamento negro e de luta contra o racismo O evento ocorre nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), a partir das 19h30. Ingressos antecipados já podem ser adquiridos

O Grupo Vozes de Ébano apresentará o show "Minha Voz é Resistência" nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), a partir das 19h30, no Teatro Sesc Palmas, localizado na região norte da capital. O evento será voltado para o empoderamento negro e no combate ao racismo. Segundo a organização do espetáculo, o cênico-musical será composto pelas artistas Cinthi...