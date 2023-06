Militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Tocantins (BOPE) flagraram um jacaré açu, considerado um predador que está no topo da cadeia alimentar, de aproximadamente quatro metros de comprimento, com restos mortais humanos em uma lagoa, no oeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante ocorreu durante incursão na mata, na mesma área da Operação Canguçu. Até o momento não se sabe a identidade desses restos mortais ou se há algum tipo de relação com criminosos caçados na operação Canguçu.

A perícia foi acionada e segundo a Polícia Civil, uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) de Paraíso do Tocantins trabalha no caso.

Canguçu

A operação, que durou quase 40 dias, composta por uma força-tarefa com policiais de cinco estados, foi desmobilizada no dia 17 de maio após a operação que resultou na morte de 18 criminosos e na prisão de cinco suspeitos de integrarem uma quadrilha que aterrorizou a cidade de Confresa (MT) no dia 9 de abril e depois fugiu para o Tocantins.