Na primeira noite da Operação “Cidade Blindada”, iniciada pela Polícia Militar na quinta-feira para tentar controlar a alta de homicídios na capital, militares de Pedro Afonso encontraram um foragido da Justiça de Brasília. O homem tem condenação por roubo na Justiça do Distrito Federal e estava com ordem de prisão quando passou por uma abordagem dos policiais por volta da meia-noite.

Durante a abordagem, o foragido, de 24 anos, bebia em um bar no centro de Palmas, localizado na 103 Norte. A prisão coube a um segundo-sargento lotado na companhia de Pedro Afonso, remanejado para reforçar a operação em Palmas.

Na delegacia, o militar disse que sua equipe resolveu abordar vários clientes da distribuidora de bebidas. Ao consultar o nome do suspeito, encontrou o mandado de prisão em aberto expedido em março deste ano, pela Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com validade até 3 de novembro de 2026.

Ainda segundo o registro policial na delegacia, o foragido disse aos policiais que estava sem documento de identificação porque o havia perdido. Também disse ter fotos de comprovação da identidade em seu celular, mas o aparelho estaria danificado.

O suspeito também confirmou que respondia processo judicial pelo crime de roubo no Distrito Federal, e foi levado para a Central de Atendimento da Polícia Civil.

Operação

A Operação Cidade Blindada teve início na quinta-feira, 9, em Palmas, para tentar controlar a alta de homicídios em Palmas, que cresceu desde janeiro, principalmente na região sul.

A corporação remanejou 60 militares do interior para reforçar o efetivo da capital e informou que o reforço possui qualificação em patrulhamento tático para atuar nas áreas afetadas pela criminalidade.

Em Palmas, entre 1º de janeiro e 8 de junho, a Secretaria da Segurança Pública registrou 82 vítimas por homicídio. Maio é o mês com maior número de assassinatos com 25 vítimas.