Vida Urbana Militar e cinegrafista são denunciados por duplo homicídio, sequestro e fraude processual Paulo Pereira e Jhonattan Gonçalves são acusados por sequestrar e matar Eduardo Pereira e Alan Divino, suspeitos de roubar uma moto

O Ministério Público do Tocantins (MP) denunciou o policial militar Paulo Pereira de Medeiros e o cinegrafista Jhonattan Gonçalves Costa por duplo homicídio ocorrido no dia 2 de janeiro de 2022 em Araguaína. A dupla é acusada de sequestrar e matar Eduardo Pereira Soares e Alan Divino Pereira, para se vingar de um possível roubo. De acordo com o MP, os acusados encont...