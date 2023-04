O CB Acioly, um dos militares da Operação Canguçu que se feriu em um acidente na sexta-feira, 21, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste domingo, 23, e está na enfermaria, em observação, pelas próximas 24h. Ele estava internado em um hospital particular da capital.

Segundo o boletim médico divulgado pela Polícia Militar (PM), o policial está bem e será observado no período de 24h fora da UTI para saber como vai reagir, em seguida, fará novos exames.

O boletim divulgado no sábado, 22, informou que o policial estava “consciente, orientado e verbalizando”, passou por exames de sangue, raio-x e três tomografias, na cabeça, tórax e abdômen.

Os exames não mostraram traumatismo craniano ou fratura de costelas, “apenas uma minúscula fratura na ponta da vértebra L1, que é recuperável, sem procedimento cirúrgico”.

O raio-x da face constatou quadro de sinusite e o tratamento foi iniciado.

Ainda segundo o boletim, o policial apresentou um leve desconforto respiratório devido ao trauma na região do tórax, pois, no momento do acidente, pressionou os pulmões e causou um 'derrame pleural’. Não houve necessidade de drenagem e ele faz uso de hidratação venosa e oxigenoterapia.

Entenda

O acidente ocorreu durante deslocamento dos militares na Operação Canguçu, na zona rural de Pium, onde realizam buscas aos suspeitos do assalto à cidade de Confresa (MT) que ainda podem estar escondidos no Tocantins. A viatura capotou e pelo menos dois agentes precisaram ser socorridos em helicópteros.

Os dois ficaram feridos, um de gravidade menor foi deixado pelo helicóptero de Minas Gerais no 8° BPM em Paraíso. O outro militar, Sgt Accioly, gravemente ferido, seguiu na aeronave do Goiás para pouso no Quartel de Comando Geral dos Bombeiros para ser transferido a um hospital particular da capital.

O helicóptero estava na região dando apoio à operação e foi acionado para a remoção dos militares.