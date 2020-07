Vida Urbana Mil metros de redes de pesca e materiais para caçar animais silvestres são apreendidos em Araguacema Em operação conjunta, Polícia Militar Ambiental e do Naturatins começou na última segunda-feira, 20, e termina nesta sexta-feira, 24

Uma fiscalização ambiental nos rios Piranhas, Caiapó e Araguaia na região do município de Araguacema apreenderam vários apetrechos de caça e pesca ilegal e mais de mil metros de rede de pesca nesta quinta-feira, 23. A ação ocorreu com policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em conjunto com fiscais do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Conforme a PM A...