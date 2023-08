O microempresário automotivo Jardel Oliveira Sousa, de 27 anos, morreu na tarde deste domingo, 20, em uma batida de frente entre dois carros, na avenida Teotônio Segurado, no sul da capital, entre os setores Aureny III e Jardim Taquari.

O choque violento deixou os dois carros destruídos e atravessados na avenida, principal elo entre o norte e o sul da capital, que não é duplicada no trecho do acidente. De acordo com informações preliminares, um filho dele estava no veículo, um Peugeot 408 Allure, branco, ano 2011/2012, comprado por ele no ano passado. O filho foi levado pelo Samu para atendimento hospitalar com ferimentos na perna.

Mecânico, Jardel Sousa era mato-grossense de Pontes e Lacerda, onde nasceu a 29 de junho de 1996, filho de Jarde Martins de Sousa e Márcia Regina Pereira de Oliveira, e era radicado na capital, onde era conhecido como Junior, em razão da Junior Car, nome de uma empresa que ele abriu em 2018.

A empresa presta serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, além de vender peças e acessórios novos para automotores. Em seu status de um aplicativo de mensagem, ele compartilhou a imagem de um veículo elevado em uma plataforma mecânica de uma oficina, com atualização de 12h41.