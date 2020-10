Vida Urbana Metrologia adverte pais a comprarem brinquedos com selo do Inmetro Alerta é da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia em razão do Dia das Crianças

Dada a proximidade com o Dia da Criança, a Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO) orienta os pais a observarem se os produtos contêm o Selo de Avaliação de Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além disso, observar a faixa etária do bri...