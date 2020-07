Vida Urbana Metade dos médicos relata pressão para receitar remédio sem comprovação científica Um dos principais exemplos é o uso da cloroquina contra a Covid-19, que virou um centro de um debate politizado e notícias falsas nas redes sociais; relatos de profissionais são de ameaças de morte, queixas de pacientes e familiares e pedidos de demissão em hospitais

Embora pesquisas não apontem benefícios no uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, o debate político em torno dos medicamentos – capitaneado, muitas vezes, pelo presidente Jair Bolsonaro – coloca médicos na linha de frente do atendimento sob grande pressão. Segundo pesquisa da Associação Paulista de Medicina, 48,9% de quase 2 mil profissionais e...