Das 12 unidades hospitalares estaduais ou contratualizadas, seis estão com a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) covid em 100%. São três na rede pública sob gestão estadual e outras três na rede particular ou municipal, com parceria. Ao todo, o Estado tem ocupação de 90% para as UTIs. As informações são da última atualização do Portal Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quarta-feira, 2, às 13h39.

Os hospitais estaduais sem vagas nos leitos de UTIs são o Regional de Augustinópolis, de Porto Nacional e de Araguaína. A unidade de Gurupi dispõe somente de um leito vago, sendo que dos 36, 35 estão ocupados. Esse número representa uma ocupação de 97%.

Somente o Hospital Geral de Palmas tem folga nos leitos, entretanto, a taxa está em 87%, sendo que das 30 UTIs covid, 26 estão com pacientes integrandos devido às complicações causadas pelo vírus. Em contrapartida, são duas unidades contratualizadas sem vagas. O Hospital Estadual de Combate a Covid-19 e o Hospital Oswaldo Cruz estão com 100% de ocupação. Já o Hospital Santa Thereza, também na Capital, tem 73% de ocupação, com quatro leitos disponíveis.

A situação mais preocupante ainda é em Araguaína, que além do Hospital Regional, tem o Hospital Municipal de Campanha sem vagas de leitos de UTI. Já as duas outras unidades particulares da cidade, o Hospital Dom Orione e o Sinai têm 93% e 90%, respectivamente. Os dois juntos têm apenas três leitos de UTIs ainda vagos. O maior número de vagas disponíveis é no hospital municipal da cidade, mas para as UTIs covid pediatras, que são destinados a crianças. Das seis vagas, todas estão vazias.

Vagas

Em números gerais, conforme o Integra Saúde, dos 182 leitos ativos, 164 estão ocupados, com apenas 18 vagas. O Tocantins também está com sete leitos bloqueados na Capital. Ainda segundo a SES, são 17 pacientes que estão na fila por um leito de UTI covid, cinco somente em Araguaína. Esse número era o indicado até às 13h38, sendo que esses pacientes podem estar em trânsito para ocupar uma das vagas ociosas.