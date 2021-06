Vida Urbana Metade dos hospitais com UTIs Covid-19 estão com 100% de ocupação Das 12 unidades hospitalares estaduais ou contratualizadas, seis estão sem vagas para receber novos pacientes em estado grave acometidos pela Covid-19

Das 12 unidades hospitalares estaduais ou contratualizadas, seis estão com a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) covid em 100%. São três na rede pública sob gestão estadual e outras três na rede particular ou municipal, com parceria. Ao todo, o Estado tem ocupação de 90% para as UTIs. As informações são da última atualização do Portal I...