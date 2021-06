Vida Urbana Metade das presas em unidade feminina do Norte está com coronavírus e é tratada com “kit covid” Unidade de Babaçulândia está com 17 infectadas das 31 mulheres recolhidas e estão recebendo tratamento com azitromicina, ivermectina e analgésicos

A Unidade Prisional Feminina (UPF) de Babaçulândia está com mais da metade da população de mulheres recolhidas no local infectadas pelo novo coronavírus. Das 31 mulheres, 17 testaram positivo para Covid-19, até o dia 28 de maio e mais duas receberam diagnóstico positivo na semana passada. A informação sobre os 17 primeiros casos é do chefe da UPF Thiago Henriq...