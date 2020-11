Vida Urbana Messias Tavares, membro da Academia Tocantinense de Letras, morre aos 97 anos E faleceu após complicações decorrentes de uma pneumonia no domingo e será sepultado nesta segunda-feira, no cemitério Parque em Goiânia

O G1 Tocantins noticiou a morte neste domingo, 1º em Goiânia (GO) do titular da cadeira 16 da Academia Tocantinense de Letras, Manuel Messias Tavares, aos 97 anos. Segundo o site, ele faleceu após complicações decorrentes de uma pneumonia. O sepultamento será na tarde desta segunda-feira, 2, no cemitério Parque, no Salão Fênix em Goiânia. Perfil Manuel Messias Tavares era...