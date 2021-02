Vida Urbana Mesmo vacinados, 19 idosos de abrigo em Porto Nacional testam positivo para Covid-19 Quatro estão internados na cidade e um foi encaminhado para uma UTI em Palmas; de acordo com a Prefeitura, os idosos que moram no Instituto de Longa Permanência contraíram a doença após contato com cuidadores que testaram positivo

Mesmo após receberem a primeira dose da vacina, 19 idosos que residem no Instituto de Longa Permanência Tia Angelina, localizado em Porto Nacional, foram diagnosticados com a Covid-19. De acordo com a Prefeitura, do total, 14 estão em tratamento no próprio abrigo e acompanhados por uma médica infectologista do município. Outros cinco estão hospitalizados, sendo ...