Vida Urbana Mesmo com imposto zerado até fevereiro, preço da gasolina aumenta em Palmas e mais cinco cidades Na capital, preço chega a R$ 5,49 o litro e levou órgão de proteção a notificar 35 postos em Palmas e mais 16 no interior por aumento indevido

A carga tributária não mudou, e o preço do petróleo também não, mas Palmas registrou na primeira semana de janeiro um aumento no preço da gasolina na virada de 2022 para 2023. De acordo com o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon), o litro da gasolina teria ido de R$ 5,49, no dia 26 de dezembro para R$ 5,99 na última segunda-feira, 2, o...