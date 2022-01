Vida Urbana Mesmo com aumento de casos de covid, Palmas e Gurupi mantém volta das aulas presencias nesta segunda Unidades educacionais nas duas cidades foram adaptadas seguindo os protocolos sanitários

Apesar do aumento dos casos de Covid-19 no Tocantins, as Redes Municipais de Ensino de Palmas e Gurupi mantiveram o retorno das aulas nas unidades escolares para esta segunda-feira, 31. As atividades escolares serão retomadas em formato 100% presencial nas duas redes municipais. Na Capital, o ano letivo de 2022 volta das 78 unidades educacionais da rede, que fo...