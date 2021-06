Atendimento às 17:47

Mesmo com o sistema de agendamento, nesta semana houve registros de aglomerações de pessoas para se vacinarem contra a Covid-19, em Palmas. Um dos casos é no Centro de Saúde da Comunidade Morada do Sol, no Sul da Capital, em que na terça-feira, 8, precisou atender 128 pessoas somente das 13 às 17 horas e no dia seguinte, na quarta-feira, 9, houve a mesma média de pessoas.

A alta demanda na unidade teria acontecido porque o sistema do Município estaria agendando um paciente a cada dois minutos, entretanto, na prática, a unidade de saúde não consegue atender nesse tempo. As aplicações marcadas para a tarde ocorreram por sequência, entretanto não no horário exato, o que causou uma aglomeração em frente a unidade.

O Jornal do Tocantins recebeu algumas imagens da situação registrada nesta quarta na unidade, que mostram várias pessoas sentadas e em pé aguardando serem atendidas. Nesta quinta-feira, 10, a redação se deslocou até a unidade da Morado do Sol, entretanto o movimento estava tranquilo.

Os servidores do local, que não quiseram se identificar, contaram que nesta sexta a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), avisada sobre o problema, mandou uma equipe para auxiliar na unidade e informou que está verificando o problema que deve ser resolvido até esta sexta-feira, 11.

Conforme o site do Vacina Já da Saúde de Palmas, para esta sexta estão marcadas 113 vacinações, entretanto, a unidade atende somente no período da tarde.

O JTo entrou em contato com a Semus e questionou a situação. Em nota, a Saúde Municipal disse que “algumas pessoas agendadas para a vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) Morada do Sol compareceram ao local de imunização antes do horário marcado”.

A Secretaria também disse que segue as regras de segurança sanitária e que tem cadeiras com distanciamento e faz atendimento individualizado dos pacientes. Os servidores também são orientados a auxiliar a população no cumprimento do distanciamento social e no fluxo de demandas das unidades.

Para evitar situações de aglomeração, a Saúde de Palmas pede que as pessoas irem se vacinar no horário e data agendados para otimizar o atendimento da saúde do município.

Vacinados

A capital recebeu 95.258 doses de vacinas, aplicou 62.334 de primeira dose mais 18.977, totalizando 81.311 aplicações, o que corresponde a aplicação de 85.35% das doses recebidas e a imunização de apenas 20.35% da população, conforme o Intrega Saúde, site da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O dado coloca a capital na 52ª posição entre os 139 municípios pelo percentual vacinado.

Já conforme o site do Vacina Já, os números se diferem um pouco. Até esta quinta, Palmas já recebeu 101.155 doses de imunizantes, sendo que 83.212 já foram aplicadas. Das doses já aplicadas, 63.856 da primeira dose e 19.356 da segunda dose.