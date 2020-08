Um levantamento divulgado nesta terça-feira (4) pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) mostra que a oferta de leitos de Unidade de Terapia intensiva (UTI) no Tocantins em todas as redes cresceu apenas 13% desde que o Tocantins passou a enfrentar a pandemia de Covid-19. No país, o mesmo levantamento mostra aumento de 45% nos leitos de UTIs em estabelecimentos públicos, conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), ou particulares.

Os dados se referem ao quantitativo entre janeiro e junho deste ano. Portanto, não considera os leitos habilitados pelo Ministério da Saúde (MS) no mês de julho. Segundo os dados, o Tocantins contava com 246 leitos de UTI antes da pandemia e chegou em junho com 278.

O crescimento proporcional do Tocantins é o segundo maior da região Norte, atrás apenas de Roraima (16,7%). Em números absolutos, o Tocantins é o quarto da região em número de leitos intensivos, atrás do Pará (que passou de 1.014 para 1.086), Amazonas (de 533 para 532) e Rondônia (de 331 para 354 leitos).

Médico tocantinense no CFM, Estevam Rivello Alves avalia os dados e aponta razões para os indicadores. “O que fica claro é mesmo antes da pandeia toda a região norte era muito preterida, pela população ser menor, pela condição financeira da região ser menor, pelo quantitativo de profissionais que trabalham na terapia intensiva que é menor, e até mesmo pela atenção do gestor nessa seara do atendimento pra doente crítico.”

Os dados publicados pelo CFM mostram que o número de leitos de UTI do Tocantins fica abaixo do que é adotado como parâmetro, pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). A entidade aponta como proporção ideal um índice de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. O Tocantins tem 0,92 nos leitos SUS. Na região Norte, apenas Rondônia ultrapassa o parâmetro mínimo, com 1,20 nos leitos SUS. Somando os leitos de todas as redes, o índice do Estado é de 1, 77.

Para Rivello, uma das explicações para o índice é o alto custo da montagem e manutenção do leito, o que leva o profissional a indicar a abertura de leitos de UTI em cidades com potencial de reunir recursos e profissionais necessários. “O custo é muito alto seja para montagem seja para manutenção”, afirma, ao apontar o oxigênio como um dos insumos mais caro dentro de um hospital.

“Uma UTI bem gerida dá um lucro muito alto no serviço privado e para o sus também por conta da redução de custos que se tem com outros doentes críticos quando se pratica uma boa medicina”, completa.

No país, o CFM mostra que de fevereiro a junho de 2020, o total de leitos de UTI disponíveis no Brasil aumentou cerca de 20 mil unidades. Atualmente, o País conta 66,7 mil leitos desse tipo, ou seja, quase 45% a mais do que no início do ano. O temor da entidade é que após a pandemia os leitos sejam reduzidos.

O conselheiro afirma antes da pandemia já existia dificuldade de acesso ao tratamento intensivo no país inteiro. “Antes da pandemia vivíamos uma situação de estresse trabalhando com taxa de ocupação de 90 a 100% sempre e por isso a grande dificuldade da população brasileira ao acessar o leito de terapia intensiva seja no Tocantins ou em qualquer outro estado da federação”.

Leitos Covid

Na análise dos leitos exclusivos para tratamento da Covid‐19, os dados do CFM mostram o Tocantins ainda com 64 leitos dos quais 42 no SUS e 22 na rede privada, numa proporção de 34% de leitos UTI Covid fora do SUS e 66% pelo SUS. A proporção de leitos UTI Covid para a de leitos UTI para outros pacientes é de 19%, o melhor índice da região norte, nessa proporção.

Contudo, o último Relatório Situacional da Secretaria da Saúde mostrava 97 UTIs Covid entre públicos e privados, mais 6 UTIs Covid pediátricas.