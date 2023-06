A Polícia Militar do Tocantins não afastou do cargo o policial Rafael Ferreira Martins, denunciado por uma policial feminina de tê-la agredido com uma ripa de madeira durante um curso de defesa pessoal da PM. A corporação informou que lamenta o caso e que pediu os detalhes do caso para a investigação. (Leia mais abaixo)



A agressão aconteceu em maio, mas só veio a público agora. A policial fazia um curso promovido pela Secretaria de Segurança do Ceará para treinamento de mulheres militares de Pernambuco, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Piauí.



Rafael era um dos instrutores. Ele faz parte do Batalhão Rodoviário e Divisas (BPMRED) e tinha sido enviado, junto com outros instrutores, para ministrar o curso tático para policiais femininas, promovido pela Secretaria de Segurança do Ceará. No Portal da Transparência, consta que Rafael é cabo e recebe R$ 7.852,75.



Segundo a vítima, no oitavo dia de treinamento, o instrutor reclamou o sumiço de um pedaço de pizza e, em retaliação, agrediu as policiais alunas. A vítima conta que elas foram colocadas em posição de flexão e agredidas com uma ripa de madeira.Após a agressão, no dia 8 de junho, o policial foi suspenso do curso e o caso denunciado à PM, à Secretaria de Segurança e à Polícia Civil, na Delegacia da Mulher. O g1 tenta contato com a defesa do policial.



Vítima faz tratamento



Após as agressões, a vítima fez uma publicação mostrando as agressões. Ela conta que além dela, outras mulheres que estavam no local também foram punidas com agressão.



"Sim, essa sou eu, vítima de um macho escroto que se diz instrutor de curso! Um cabo da polícia militar do Tocantins, que mesmo depois do ocorrido está sendo ovacionado pela instituição e por todos que participaram do curso. Curso tático feminino deveria, sim, ser direcionado apenas para mulheres", relatou a vítima em uma postagem.



Ela acabou desistindo do curso após ser agredida e disse que está fazendo tratamento psicológico para lidar com o trauma. O caso está sendo apurado pela Secretaria da Segurança Pública do Ceará.



O governador do Ceará, Elmano de Freitas, classificou a denúncia como "inadmissível e revoltante" e ordenou a troca do diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública, que promoveu o treinamento.



O que diz a PM do Tocantins



Referente à informação de que uma aluna do Curso Tático Policial Feminino, realizado na Polícia Militar do Ceará, teria sido agredida por um instrutor Policial Militar do Tocantins, durante atividades do curso, a Polícia Militar esclarece que:



1 - A supervisão do referido curso coube exclusivamente à instituição Promotora do evento, a qual, inclusive já está apurando os fatos devidamente;

2 - Ao tomar conhecimento das informações por meio da imprensa, entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Governo do Estado do Ceará, solicitando toda a documentação existente sobre o caso, para avaliação;



A Polícia Militar repudia veementemente qualquer desvio de conduta e/ou excesso direcionado a qualquer pessoa, praticado por policial militar, em razão da função ou fora dela e reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito aos direitos humanos.