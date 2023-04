Redação Jornal do Tocantins

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) localizaram ferramentas, uma munição de fuzil, vestuário e o barco afundado, durante mergulho realizado no local do primeiro confronto entre a Polícia Militar e os suspeitos de aterrorizar a cidade de Confresa (MT).

Segundo a corporação, os objetos e o barco afundados por perfurações de arma de fogo foram localizados ainda pela manhã na área rural de Pium.

Durante à tarde, os mergulhadores retornaram ao local para fazer a recuperação da embarcação e levaram um período maior devido ao tamanho da embarcação, quantidade de furos e da correnteza.

Ainda segundo os Bombeiros, os mergulhadores tiveram que retornar para a base do Canguçu, onde tiveram que pernoitar devido o horário e o intenso tiroteio iniciado entre a PM e os supostos assaltantes nas proximidades.