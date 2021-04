Vida Urbana Mergulhadores encontram corpo de homem que se afogou em cachoeira no Ribeirão Taquarussu Jânio Cândido da Silva, 33 anos, caiu em uma queda d’ água que fica na propriedade onde trabalhava

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar o corpo de Jânio Cândido da Silva, 33 anos, que se afogou em uma cachoeira do Ribeirão Taquarussu no distrito de Taquaruçu, no último domingo, 11. O resgate ocorreu na noite desta segunda-feira, 12. Segundo os bombeiros, o corpo estava praticamente no local onde ele caiu. Com a pressão da água, ele f...