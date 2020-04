Vida Urbana Mergulhadores buscam motorista desaparecido quando atravessava balsa no rio Araguaia Homem estava a caminho da cidade de Bela Vista e, conforme os bombeiros, desaparecimento já completou 24 horas

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza buscas por um homem que desapareceu na madrugada desta quarta-feira, 22, quando fazia a travessia do Rio Araguaia, em Araguanã, Norte do Estado. O motorista Paulo Rogério Alves Cremasco, de 39 anos, estava na balsa para atravessar o rio em direção à Bela Vista (PA), mas quando o trajeto terminou, ele não apareceu mais. Conforme a corp...