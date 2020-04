Vida Urbana Mergulhadores buscam adolescente de 17 anos que desapareceu no lago próximo ao píer de Luzimangues Jovem estaria ingerindo bebida alcoólica com amigos na madrugada desta terça-feira

Dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizam busca por um adolescente de 17 anos que desapareceu no Lago de Palmas quando confraternizava com três amigos no píer da praia de Luzimangues, distrito de Porto Nacional. O jovem estaria bebendo com os amigos quando desapareceu por volta da 1 hora desta terça-feira, 14. As buscas dos militares da Companhia Indepe...