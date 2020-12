Vida Urbana Mercados fechados e praças de alimentação de shoppings em horário especial no Natal Medidas atendem as determinações de Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021 do Tocantins

Nesta sexta-feira, 25, em que é comemorado o Natal, data que lembra o nascimento de Jesus Cristo, os comércios estarão com as portas fechadas, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021 do Tocantins, disponível no site da Fecomércio. O documento também prevê o fechamento na próxima semana, também na sexta-feira, 1º, dia da Confraternização Universal de Ano N...