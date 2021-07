Com quatro autos de infração aplicados por fiscais da Prefeitura de Palmas, com base em decretos de medidas sanitárias para contenção da Covid-19 e para o funcionamento do comérgio em geral, o Super Pazar, mercado de alimentos e bebidas no centro da capital, acabou sofrendo embargo por volta de 1h20 deste domingo, 25. O revês levou o mercado a ingressar com um pedido liminar ainda pela manhã pedindo a suspensão dos quatro autos de infração e do embargo e, no final do processo, a anulação de todos os autos de infração, que a empresa considera arbitrários e ilegais. A empresa também pede a autorização para a remoção dos adesivos de embargos, realizados e colocados, pela Prefeitura.

Segundo a defesa do mercado, que fica próximo à Feira da 304 Sul, o local sofreu uma invasão de um agente descaracterizado, usando apenas boné preto e camiseta verde e bermuda. Ao ser questionando por ter forçado a entrada, conforme narra a defesa, o homem se identificou como o policial “Marinho”. O policial então, segundo a narrativa do processo, abriu passagem para “inúmeros agentes públicos, dentre eles, fiscais municipais, policiais militares e bombeiros.” Lá dentro, lavraram quatro autos de infração e a medida de embargo.

Conforme os processos as infrações que motivaram os autos são dificultar o trabalho da fiscalização com o fechamento das portas toda vez que o local passa por abordagem, aglomeração e som alto em frente ao local, sujeira de latas e garrafas nas calçadas e área pública, detrimento do bem estar público, funcionamento em horário divergente do alvará de localização e funcionamento emitido pela prefeitura e por não ter licença para funcionar após as 23 horas. Somado ao descumprimento do decreto de medida sanitário, resultou no embargo.

A empresa anexou vídeos com imagens das câmeras do local na ação levada à Justiça para afirmar que os agentes tomaram a medida com “premissa falsa”. Segundo a petição à Justiça, o local já estava fechado e tanto os autos quanto o embargo não possuem fundamentação nem motivação.

“Os agentes de fiscalização não descreveram qual norma foi desobedecida, apenas utilizou-se de uma fundamentação genérica, assegurando que o estabelecimento desobedeceu aos decretos, ou seja, não especificou qual artigos foram desrespeitados, cerceando o direito de defesa do estabelecimento”, diz o pedido.

Esta é a segunda vez que a empresa recorre à Justiça contra fechamento imposto pelo município com base em decretos municipais com medidas restritivas de funcionamento do comércio para tentar conter o avanço da Covid-19. Em junho, o estabelecimento conseguiu liminar e voltou a funcionar.

O mercado defende que a legislação que trata de embargo, o artigo 521 da Lei 371/92 não foi obedecida pelo município e é ilegal como os autos de infração que não possuem motivação nem fundamentação.

Os advogados também afirmam que no supermercado há diversos produtos perecíveis como água de coco, carnes e queijos com data de validade e se o local continuar fechado serão perdidos e causarão “prejuízo irreparável ao estabelecimento”.