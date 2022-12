Vida Urbana Menor indígena da Ilha do Bananal é denunciado por feminicídio da esposa de 21 anos grávida Adolescente cumpre internação de 45 dias por decisão judicial no início do mês, após sofrer ameaça de ter a casa incendiada por familiares da vítima, que cobravam justiça pelo homicídio; promotora pede medida

A promotora de Justiça Janete Intigar representou na Justiça um indígena de 18 anos, morador Aldeia Santa Izabel, Ilha do Bananal, por ter matado a esposa, de 21 anos, grávida de quatro meses. De acordo com a denúncia, protocolado nesta quinta-feira, 8, o jovem tinha ingerido bebida alcóolica no dia 29 de outubro, quando agrediu fisicamente sua companheira, Raraju...