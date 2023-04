Vida Urbana Menor de 14 anos revela gravidez do pai, de 34 anos A mãe da menina procurou a delegacia para informar que o ex-companheiro é suspeito de estuprar a filha em Porto Nacional. Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar os fatos

Um homem de 34 anos é suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de 14 anos em Porto Nacional, região central do estado. Na manhã desta segunda-feira, 10, a secretária do lar, mãe da menina, registrou o Boletim de Ocorrência (BO) para relatar o crime. A menina está com 7 meses de gestação. Na delegacia, a mulher contou que está separada do suspeito e que ...