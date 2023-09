Os povos krahô do Tocantins estão reunidos para o ritual de passagem das crianças para a fase adulta, um ritual que ainda é praticado por poucas aldeias, mas leva três meses de preparação e cinco dias de cerimônias que incluem testes de resistência dos participantes, como explica o diretor de Fomento e Proteção da Cultura dos Povos Originários e Tradicionais da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins (Sepot), Célio Thorkã Kanela. “Esse ritual ele quase não é feito mais aqui pelos krahô, são poucas as aldeias que ainda fazem”.

Todos os dias os rituais começam na madrugada com cantoria seguida de atividades culturais e esportivas, voltadas, principalmente para testar a resistência dos jovens iniciantes da vida adulta, com variações diárias.

“Hoje (21/9) por exemplo, teve o ritual da batida, onde vai batendo com os galhos de mato nesses jovens, para ver resistência e testar a força, depois tem cantoria novamente”.

Pela manhã, há corrida com tora, corrida de revezamento de flecha, banho e alimentação. À tarde mais provas de corrida e também outros rituais, com o da rainha, que permite a participação de mulheres indígenas no ritual de presença predominante masculina.

“Os homens escolhem duas ou três mulheres para ser a rainha no ritual dos homens, que esse ritual é só dos homens. E aí eles vão presentear, as outras mulheres vão presentear elas e, no final da festa elas vão distribuir os presentes para os visitantes”, conta do diretor.

Os presentes são variados. “Pode ser tecido, prata, o que eles quiserem de presente vão dar para essas rainhas, que também vão representar esses meninos que estão sendo batizados, e no final da festa vai presentear os visitantes, as pessoas que vieram ver prestigiar o ritual”.

Na sexta-feira, 22, será o dia do ritual da caçada. Nele, os mais experientes das aldeias saem para caçar e depois traz o que for abatido como oferta para os meninos, uma forma de apadrinhamento. “Eles vão colocar essas caças presenteando os meninos que estão na passagem, que são apadrinhados, que é pra ensinar eles também a caçarem”, explica o diretor.

A caça também faz parte da cerimonia em outro ritual, o paparuto, uma forma de “pizza” do povo Krahô. Os participantes do ritual são divididos por grupos, que levam nomes de animais, como o grupo do peba (tatu), da arara, do gavião, da raposa, entre outros que dividem as etapas para preparar a iguaria. “Cada grupo tem uma quantidade X de pessoas e elas vão fazer o paparuto”.

No ritual a carne da caça é preparada pelas mulheres para ser assada sobre a pedra, coberta, geralmente com folhas de bananeira e depois levada ao moquém (uma grelha artesanal). A comida passa a noite soterrada no moquém e retirada no dia seguinte. “Depois de assada em cima das pedras é distribuída com todos da comunidade, com a aldeia e com os visitantes, que eles vão comer logo pela manhã”.

O ritual vai até o dia 25 deste mês.