Vida Urbana Menino está internado no HGP com suspeita de agressão e mãe afirma que acusação é desrespeitosa Delegacia de Polícia Civil de Sucupira informou que o inquérito já foi instaurado e aguarda exame de corpo de delito para acrescentar aos laudos

Após supostamente ter sido agredido pela própria mãe, uma criança de 8 anos está internada em estado grave na ala vermelha do Hospital Geral de Palmas (HGP). De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) fornecido pela TV Anhanguera ao Jornal do Tocantins, o caso ocorreu em Sucupira, cidade distante a 284 km de Palmas. O documento aponta que o menino apanhou porque ...