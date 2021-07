Vida Urbana Menino de 9 anos perde carteira com R$ 200 que juntou para comprar skate, mas dinheiro é devolvido Uma pessoa encontrou a carteira de José e a entregou ao gerente de uma rede de cinema que fica no shoping; gerente devolveu a carteira ao garoto

Essa história tinha muitos caminhos para ser triste, mas o destino resolveu interferir de uma forma diferente na vida do pequeno morador de Palmas José de Oliveira Noleto, 9 anos. Tudo começou com a mente empreendedora da criança e a paixão pelo skate. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Seguinte: ele queria muito comprar o brinquedo, mas não tinha dinheiro e e...