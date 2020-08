Vida Urbana Menino de 3 anos morre afogado após barco superlotado afundar e piloto é preso por homicídio culposo Polícia Civil disse que embarcação estava danificada e os passageiros não usavam colete salva-vidas

Uma criança de 3 anos morreu afogada após o barco que estava afundar por estar superlotado neste domingo, 30, no Lago do Casé, nas proximidades do Porto do Horário, em Caseara. Após o caso, o piloto da embarcação, de 32 anos, acabou preso em flagrante suspeito de homicídio culposo. Conforme a Polícia Civil, além do menino, que morreu afogado, estavam no bar...